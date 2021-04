Diverse Bauarbeiten in der Steinbauergasse in Wien-Meidling

Am 27. April starten im Bereich der Steinbauergasse in Wien-Meidling die Sanierungsarbeiten nach Aufgrabungen und Zeitschäden.

Die Steinbauergasse wird ab dem Kreisverkehr Aßmayergasse/Niederhofstraße/Böckhgasse bis und in Richtung Längenfeldgasse als provisorische Einbahn geführt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Kreisverkehr wird ab Längenfeldgasse über Böckhgasse umgeleitet. Die Autobshaltestelle "Hans-Mandl-Berufsschule" der Linien 59A und 63A in Fahrtichtung Längenfeldgasse wird um wenige Meter verlegt. Die Haltestelle in Fahrtrichtung Kreisverkehr wird in die Böckhgasse verlegt. Geplantes Bauende ist am 17. Mai.