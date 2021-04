Distance Learning in NÖ: Kaum Schüler in Betreuung

An den Schulen in Niederösterreich werden derzeit im Schnitt unter zehn Prozent der Schüler betreut. Bis zum 18. April wird weiter Distance Learning stattfinden.

Unter 10 Prozent der Schüler an NÖ Schulen in Betreuung

"Aktuell werden im Durchschnitt unter zehn Prozent der Schülerinnen und Schüler in den niederösterreichischen Schulen betreut, davon 15 Prozent in der Primarstufe und zwei Prozent in der Sekundarstufe 1. Das Angebot der Betreuung vor Ort steht den Familien zur freien Verfügung und kann, wenn es für notwendig erachtet wird, in Anspruch genommen werden. Unser dringender Appell ist es aber, die Maßnahme des Social-Distancing weiterhin so gut wie möglich mitzutragen, um Kontakte zu minimieren", erklären dazu Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Johann Heuras.