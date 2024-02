Disney sagt Teilen von Passwörtern den Kampf an

Der Streamingdienst Disney+ plant, im Sommer Maßnahmen gegen das Ausnutzen geteilter Passwörter umzusetzen.

Streaming-Geschäft von Disney soll profitabler werden

Bis zum Ende des dritten Quartals strebt Disney an, Gewinne mit seinem Streaming-Geschäft zu erzielen. In den vorangegangenen drei Monaten verzeichnete das Unternehmen jedoch einen operativen Verlust von 216 Millionen US-Dollar. Es gibt Risiken bei der Bekämpfung von Passwort-Trittbrettfahrern: Verärgerte Nutzer könnten zur Konkurrenz wechseln. Jedoch setzt Disney auf die Anziehungskraft seines Streaming-Angebots mit Inhalten wie "Star Wars" und den Marvel-Superhelden.

Der CEO von Disney, Bob Iger, investiert 1,5 Milliarden Dollar in das Spieleunternehmen Epic Games ("Fortnite"). Das Ziel ist es, ein "Disney-Universum" zu entwickeln, in dem Spiele und virtuelle sowie möglicherweise auch physische Artikel gekauft werden können, so Iger in einem Interview mit dem TV-Sender CNBC. Dieses Universum soll neben dem Online-Spiel "Fortnite" existieren, aber mit diesem verknüpft sein. Die Entwicklung wird jedoch voraussichtlich mehrere Jahre in Anspruch nehmen, erklärte Iger.