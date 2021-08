Diskussion um Corona-Tests: Länder wollen einheitliche Regelung

Wien preschte am Dienstag mit der Ankündigung vor, die Gültigkeitsdauer von Corona-Tests (PCR und Antigen) zu verkürzen. Die anderen Bundesländer plädieren allerdings für eine bundeseinheitliche Regelung.

Bundesländer wollen einheitliche Regelung der Corona-Tests

"Konzept aus Wien nicht immer 1:1 übertragbar"

Allerdings gelte es auch die unterschiedlichen Lebensumstände in den einzelnen Bundesländern zu berücksichtigen. "Ein Konzept aus Wien ist nicht immer 1:1 auf alle Bundesländer übertragbar, da braucht es möglicherweise Adaptierungen", so der Haslauer-Sprecher in Hinblick auf die logistisch klar aufwendigere Testinfrastruktur am Land.