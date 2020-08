Diskussion um Corona-Impfpflicht für Rendi-Wagner sinnlos

Pamela Rendi-Wagner stellte klar, dass sie gegen eine Corona-Impfpflicht ist. Generell sollte man laut der SPÖ-Chefin die Erwartungen an die Impfung nicht zu hoch schrauben.

Ganz allgemein bestätigte sie aber ihre schon als Gesundheitsministerin vertretene Linie: "Ich bin grundsätzlich nicht für eine Impfpflicht." Generell solle man Hoffnungen und Erwartungen nicht zu hoch schrauben, so Rendi in einer Pressekonferenz am Mittwoch. Noch kein einziger Impfstoffkandidat stehe knapp vor der Zulassung. Die große Herausforderung sei dann auch noch die Produktion und die Verteilung, schließlich handle es sich um eine Pandemie, in der dann die gesamte Weltbevölkerung den Anspruch nach einer Impfung stellen werde.