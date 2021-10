Diskonter PEPCO eröffnet neue Filiale im Shopping Center Nord

Neuzugang im Shopping Center Nord in Wien 21: Die rasch wachsende Diskont-Warenkette PEPCO eröffnet auf rund 480 Quadratmetern in Kürze die nächste Filiale im SCN. Wann es soweit ist? VIENNA.at hat nachgefragt.

Das Unternehmen PEPCO offeriert seinen Kunden ein breites Sortiment an Produkten mit guter Qualität zum günstigen Preis. PEPCO betreibt über 2.400 Filialen in Europa und bietet Familien alle Produkte für eine preisbewusste Haushaltsführung einschließlich Fashion für Kinder, Herren- und Damenbekleidung, Modeaccessoires, Schuhe, Kosmetika, Spielzeug, Haushaltswaren und Heimdeko-Artikel.

Die PEPCO-Philosophie: Alles für den täglichen Bedarf - und das günstig

"Das PEPCO-Angebot ist darauf abgestimmt, unseren Kunden größte Einkaufsvorteile sowie einen einfachen Zugang zu allen Produkten des täglichen Bedarfs zu bieten – um ihre Familien mit Kleidung zu versorgen und den Haushalt günstig zu führen. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Produkte unseren neuen österreichischen Kunden Freude bereiten werden. Wir bieten unseren Kunden nicht nur eine breite Produktpalette in guter Qualität an, sondern auch angenehme Shop-Lagen und -Räumlichkeiten. Für uns ist es wichtig, dass unsere Kunden Freude beim Einkaufen empfinden. Wir konzentrieren uns daher darauf, die Shops gut zu sortieren, damit Kunden alles was sie brauchen schnell finden und gehen zudem stark auf Kunden­bedürf­nisse ein, indem wir hohe Service-Standards setzen und unsere Mitarbeiter trainieren, unseren Kunden beim Einkauf gut zu helfen und ihnen so ein angenehmes Einkaufserlebnis zu geben“, sagt Anca Radu, PEPCO Retail Director.

Neu im Shopping Center Nord: PEPCO

PEPCO wird in allen Ländern, in denen die Handelskette vertreten ist, hoch geschätzt, sowohl von Kunden wie von Wirtschaftspartnern. Das Unternehmen legt hohen Wert auf den Einkaufskomfort und einen qualitativen Kunden­service. PEPCO erhielt dafür mehrfach Wirtschafts- und Handels-Auszeich­nungen, darunter die Forbes‘ Diamonds-Auszeichnung, den Super Brand, den Quality of Service-Award oder die Auszeichnung für den Besten Arbeitgeber.

PEPCO soll nun auch im Shopping Center Nord für ein umfassendes Angebot sorgen, welches sämtliche Produkte des täglichen Bedarfs für die Kunden abdeckt. "Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit und wünschen dem Team PEPCO einen erfolgreichen Start in unserem Einkaufszentrum!" so das SCN in einer aktuellen Aussendung.

Eröffnung von PEPCO im Shopping Center Nord: Wann ist es soweit?

Wie VIENNA.at auf Anfrage beim Shopping Center Nord erfuhr, findet momentan ein Umbau statt, nach dessen Finalisierung die PEPCO-Filiale im SCN eröffnen werde.