Direktoren pochen auf schnelles Impfangebot für Lehrer

Die Direktorensprecher der AHS und berufsbildenden höheren Schulen (BHS) haben am Freitag erneut auf ein schnelles Impfangebot für Pädagogen gepocht.

Während in Wien und im Burgenland sowie in den westlichen Bundesländern schon viele Lehrer geimpft wurden, sei das in Nieder- und Oberösterreich nicht der Fall. "Es herrscht große Unzufriedenheit über die Ungleichbehandlung", beklagen AHS-Direktorensprecherin Isabella Zins und ihr BHS-Pendant Franz Reithuber.

Schnellere Corona-Impfung für Lehrer gefordert

"Schule in Corona-Zeiten heißt: 5.800 größere oder sogar Großveranstaltungen pro Tag. Jede Lehrkraft in der Sekundarstufe I und II hat pro Tag Kontakt mit mindestens 100 anderen Personen im Schulhaus", betonen die beiden in einer gemeinsamen Aussendung. Ein besonders mulmiges Gefühl hätten die Direktoren, weil die ungeimpften Pädagogen auch in Gebieten mit sehr hoher Inzidenz zwischen 6. und 9. April gemischte Gruppen betreuen müssen.