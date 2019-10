dieSTOFF 2019: Österreichs erste Stoffmesse kommt nach Wien

DIY liegt schwer im Trend, und besonders das Nähen mit Hand oder Nähmaschine erfreut sich größter Beliebtheit. Pflichttermin für alle, die immer auf der Suche nach neuem Stoff sind, ist dieSTOFF 2019.

Unter dem Motto "Die Messe, aus der die Träume sind" widmet sich erstmals eine Messe in Wien dem Stoff und allem was dazugehört. dieSTOFF 2019 - Österreichs erste Stoffmesse in Wien greift damit einen aktuellen Trend auf.