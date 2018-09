Diese Open Air-Events steigen im September 2018 in Wien

In Wien klingt der Sommer mit zahlreichen Open Air-Events aus. Damit ihr keines davon verpasst, haben wir die Veranstaltungen unter freiem Himmel im September zusammengetragen.

Rock am Campus

Am Campus spielt wieder die Musik: Die ÖH FH Campus Wien organisiert gemeinsam mit der FH Campus Wien am 8. September wieder das Open Air-Konzert “Rock am Campus” im Mensagarten. Live mit dabei sind Onk Lou & the Better Life Inc., Maja, Black Cage, The Happy Terrorists und Kaiser Franz Josef.