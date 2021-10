Diese Chats belasten Bundeskanzler Kurz

Die Ermittlungen der WKStA gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) könnten seine Tage als Kanzler angezählt haben. Denn es kamen belastende Chats des Ex-Generalsekretärs Thomas Schmid an die Öffentlichkeit.

Die Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und neun weitere Beschuldigte haben ein politisches Erdbeben ausgelöst. In der Anordnung zu den Hausdurchsuchungen, die am Mittwoch im Bundeskanzleramt, in der ÖVP-Zentrale und im Finanzministerium stattgefunden haben, finden sich zahlreiche Chats aus dem Handy des damaligen Generalsekretärs und Kabinettschefs im Finanzministerium Thomas Schmid.