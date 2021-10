Aus für Koalition? Grüne zweifeln an Handlungsfähigkeit von Kurz

Nach den Vorwürfen gegen Sebastian Kurz und die ÖVP meldete sich nun der Koalitionspartner zu Wort. Die Grünen stellen die Handlungsfähigkeit des Kanzlers infrage und laden die Parlamentsparteien zu Gesprächen.

Grüne stellen Handlungsfähigkeit von Kanzler Kurz infrage

In der Aussendung des Büros von Grünen-Chef Vizekanzler Werner Kogler wurde auf die am Mittwoch bekannt gewordene Anordnung zu Hausdurchsuchungen in der ÖVP-Parteizentrale, dem Finanzministerium und dem Bundeskanzleramt verwiesen. Darin sei mutmaßlich korruptes Verhalten des engsten Umfeldes von Bundeskanzler Kurz dokumentiert worden. "Damit ist eine neue Dimension erreicht. Der Eindruck ist verheerend, der Sachverhalt muss lückenlos aufgeklärt werden", betonte Kogler. "Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen, die Handlungsfähigkeit des Bundeskanzlers ist vor diesem Hintergrund in Frage gestellt."