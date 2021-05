Dienstfreistellung für Risikogruppen wieder verlängert

Die Dienstfreistellung für Risikogruppen wurde bis Ende Juni verlängert. Die gesetzliche Möglichkeit ist damit zur Gänze ausgeschöpft.

Arbeits- und Gesundheitsministerium haben die Dienstfreistellung von Menschen, die in die Covid-19-Risikogruppen fallen, ein weiteres Mal bis Ende Juni 2021 verlängert. Die entsprechende Verordnung wurde am Freitag kundgemacht. Damit werde die derzeitige gesetzlich vorgesehene Möglichkeit zur Verlängerung per Verordnung zur Gänze ausgeschöpft, hieß es in einer Aussendung.