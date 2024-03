"Die Marke ist toxisch": Schüssel kritisiert Kandidaturen unter KPÖ

Ex-Bundeskanzler Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) hat nach dem Wahlerfolg der Kommunisten von Kay-Michael Dankl in Salzburg Kandidaturen unter dem "Label oder der Marke" KPÖ kritisiert.

"Das ist unfassbar", sagte Schüssel im Gespräch mit der APA und dem "Kurier" am Rande einer Wahlkampfveranstaltung von "das Neue Innsbruck" in der Tiroler Landeshauptstadt. So etwas "sollte man heutzutage nicht einmal mehr in den Mund nehmen": "Die Marke ist toxisch."

Schüssel: "Warum der unter KPÖ kandidiert, muss mir mal einer erklären"

Schüssel sah das Problem tiefer gehender. Man habe in Österreich "zu Recht" eine "Aufarbeitungskultur", was die grauenvolle NS-Zeit betreffe. "Aber wir vergessen völlig darauf hinzuweisen, was Mao oder Stalin angerichtet haben. Millionen Tote. Menschheitsverbrechen, die auf die gleiche Ebene zu stellen sind. Darüber wird weder auf den Universitäten noch in den Schulen noch in den Medien ausreichend berichtet", so der Ex-ÖVP-Bundeskanzler und Parteiobmann. "Sonst gibts sowas ja nicht", meinte Schüssel in Bezug auf KPÖ-Kandidaturen.