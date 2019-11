Die Grünen entscheiden über Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP

Am heutigen Sonntag entscheiden die Grünen, ob sie mit der ÖVP Koalitionsverhandlungen führen wollen oder nicht. Zu Mittag tritt der erweiterte Bundesvorstand (EBV) zusammen, um 16 Uhr will Bundessprecher Werner Kogler eine Erklärung abgeben. Zuletzt hatten sich die beiden Parteien nicht in die Karten blicken lassen, wie die jeweiligen Präferenzen aussehen.

Am Freitag hatte sich die Spitze der Grünen mit dem Team von ÖVP-Obmann Sebastian Kurz ein letztes Mal zu Sondierungsgesprächen getroffen. Danach hieß es lediglich, man werde innerhalb der jeweils eigenen Partei beraten, wie der weitere Weg aussieht. Einen Tag länger als die Grünen will sich die ÖVP Zeit lassen, die am Montag ihre Entscheidung zu möglichen Koalitionsgesprächen bekannt geben will.

Grüne vor Beschluss über Koalitionsverhandlungen

"Alles im grünen Bereich, vielen Dank", sagte etwa Parteichef Werner Kogler bei seinem Eintreffen vor Journalisten und bedankte sich "für das anhaltende Interesse". Wie üblich trug er eine Sonnenbrille mit grünem Rahmern auf der Stirn, begleitet war er von seinem Sondierungsteam. Am Nachmittag werde man in einer Pressekonferenz bekanntgeben, wie die Analyse der Sondierungen verlaufen sei, was man dem EBV empfohlen und wie dieser entschieden habe.

Ob man für oder gegen Koalitionsgespräche mit der Volkspartei sei, ließ sich weder Kogler noch sonst einer bzw. eine der Ankommenden entlocken. Auch Vize-Klubchefin Sigrid Maurer sagte bloß, man wolle sich anhören, was die Sondierer zu berichten hätten, und dann entscheiden. Anwesend waren dazu 27 stimmberechtigte Mitglieder.

Die Rede war jedenfalls von "großer Einigkeit", wie etwa der Oberösterreicher Stefan Kainender betonte, bzw. von einem "guten Zwischenergebnis", wie die Vorarlbergerin Nina Tomaselli zum Vertrauensbildung während der Sondierungen meinte. Vom großen Vertrauen in Kogler sprach auch der Wiener Abgeordnete Lukas Hammer.