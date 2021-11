Die Coronakrise spaltet die Gesellschaft.

Geimpfte gegen Ungeimpfte lautet derzeit das Match: Der Graben in der Gesellschaft wird immer größer. Der ORF hat in der Sendung Wien Heute Wissenschaftler über Auswege befragt.

Zumindest was die Impfzahlen betrifft, dürfte der Teil-Lockdown Wirkung zeigen. Am Dienstag gab es in Wien 19.282 Impfungen gegeben. Das ist der höchste Wert seit Anfang Juli. Damit haben in der Hauptstadt aber trotzdem erst 67,7 Prozent aller Bewohner zumindest eine Dosis bekommen. Der Druck auf Ungeimpfte steigt. Sie sind für viele Schuld an der aktuellen Pandemiesituation. Auf beiden Seiten hat sich viel aufgestaut.