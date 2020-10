Die Corona-Maßnahmen in den Wahllokalen bei der Wien-Wahl 2020

Eine Vielzahl an Coronavirus-Schutzmaßnahmen soll allen Wienern, die am 11. Oktober 2020 in einem Wiener Wahllokal ihre Stimme abgeben, ein sicheres Wählen ermöglichen. Die Maßnahmen bei der Wien-Wahl 2020 im Detail.

Um eine sichere Wahl zu garantieren, wurden eigene Corona-Maßnahmen für die Wien-Wahl 2020 ausgearbeitet. Alle Informationen finden Sie hier.

Corona-Maßnahmen in den Wiener Wahllokalen

In den Wiener Wahllokalen herrscht Mund-Nasen-Schutz-Pflicht: Alle Wahlberechtigten und auch die Mitglieder der Wahlbehörden müssen einen MNS tragen. Für die Überprüfung der Identität müssen die Wähler die Mund-Nasen-Schutzmaske im Wahllokal vor einem durchsichtigen Identifikationsparavent kurz abzunehmen.

Im Gebäude des Wahllokals ist gegenüber Personen, die nicht im eigenen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. Diese Verpflichtung gilt nicht zwischen Menschen mit Behinderungen und deren Begleitpersonen. Zur Einhaltung der Maßnahme werden zusätzliche Ordner abgestellt.

Mund-Nasen-Schutz-Pflicht und eigener Kugelschreiber

Die Wähler werden ersucht, einen eigenen Kugelschreiber zur Stimmabgabe in das Wahllokal mitzunehmen. Es stehen auch desinfizierte Kugelschreiber zur Verfügung, in der Wahlzelle selbst wird es diesmal aber keinen geben.

Regelmäßiges Lüften und mehr Reinigungspersonal

Das Wahllokal wird bei der Wien-Wahl 2020 regelmäßig gelüftet und Kontaktstellen werden auch regelmäßig von mobilen Reinigungsteams desinfiziert.

Adresse des Wahllokals prüfen

Aufgrund der Coronavirus-Situation wurden bei dieser Wahl einige Wahllokale geändert. Zum Schutz der Bewohner von Pensionisten-Wohnhäusern wurden Personen, die ihr Wahllokal in diesen Einrichtungen hatten, aber dort nicht wohnhaft sind, anderen Wahlsprengeln und damit anderen Wahllokalen zugeteilt. Außerdem wurden flächenmäßig sehr kleine Wahllokale in größere Räumlichkeiten übersiedelt.