Die besten Sprüche der Fußball-EM 2021

Die Fußball-EM lieferte nicht nur magische Momente auf dem, sondern auch abseits des Platzes. Hier ist eine kleine Auflistung der besten Sprüche von Spielern und Trainern, die uns noch länger in Erinnerung bleiben werden.

"Es ist absolut lächerlich, dass die UEFA mit einer Lösung wie dieser dahergekommen ist." Der dänische Torhüter-Legende Peter Schmeichel über die Wahl, das Spiel gegen Finnland nach dem Eriksen-Schock noch am selben Abend oder am nächsten Tag zu Mittag fortzusetzen.

"Wir wollen natürlich immer wieder in diese englische Turnierwunde reinstechen." Thomas Müller nach einer Reihe von gewonnenen K.o-Duellen mit England vor Deutschlands Achtelfinal-Out in Wembley.

"Da war er, dieser eine Moment, der dir am Ende in Erinnerung bleibt, der dich nachts um den Schlaf bringt." Müller über die vergebene Chance.

"Diesmal wollte ich sicherstellen, dass ich zur richtigen Zeit am Höhepunkt bin." Englands Stürmer Harry Kane begründet vor der K.o.-Phase, warum er in der Gruppenphase nicht getroffen hat.

"Wir hatten einige verrückte Tage in Kopenhagen mit Emotionen für ein ganzes Leben." Hjulmand über die Ereignisse in der Vorrunde.

"Wir haben gerade den Wolf getroffen, haben die Angst kennengelernt, viele Fehler gemacht und an einem gewissen Punkt Glück gehabt, dass wir noch am Leben sind. Foda, ein Meister der taktischen Mutationen, bestätigt seinen Ruf. Unter seiner Führung besetzt Österreich das Spielfeld und wirft ein Netz um die Azzurri. Nach 120 harten und schmutzigen Minuten findet sich Italien wieder und versenkt ein Österreich, das manchmal schwer zu verkraften ist, wie einige seiner Torten." Die italienische Tageszeitung Corriere dello Sport nach dem Achtelfinale.

"Rein sportlich gesehen gibt es Orte, an denen ich lieber spielen würde. Aber selbst wenn es am Südpol wäre, würden wir uns auf ein EM-Viertelfinale freuen." Hjulmand über Dänemarks Viertelfinal-Spielort Baku.

"Ich habe noch nie mit so einem Lächeln gespielt. Es ist, wie mit Freunden unter der Woche zu spielen." Lorenzo Insigne über den Zusammenhalt in Italiens Team.

"Das ist das bisher größte Spiel in meiner Karriere, wahrscheinlich sogar das größte Spiel all unserer Karrieren." Kane vor dem Finale.

Die besten Sprüche der Österreicher

"Ich kann es noch nicht ganz realisieren. Was dazukommt, ist, dass mir der Schädel richtig wehtut. Aber an so einem Tag nehme ich das gerne in Kauf." Baumgartner nach Tor und Austausch wegen einer Kopfverletzung gegen die Ukraine.