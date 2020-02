Die besten Faschingspartys 2020 in Wien: Der Überblick

Konfetti, Kostüme und Musik: Bei den Faschingspartys 2020 werden auch heuer in Wien wieder die Korken knallen. Wo es die besten Partys gibt, erfahrt ihr hier in der Übersicht.

Vom "Unsinnigen Donnerstag" bis zum "Faschingsdienstag" ist das närrische Treiben in Wien auf seinem Höhepunkt.

Faschingspartys am Wochenende

Im Wiener Prater ist immer etwas los: Am Samstag, 22. Februar 2020, laden der Verein "Fasching Aktiv" und der Verein "Prater Aktiv" zum großen "Wiener Prater Faschingsumzug" ein.

Das Cabaret Fledermaus startet am Freitag mit dem Ball der Schwarzen Masken in den Fasching. Ab 21 Uhr gibt es Rock, Elektro, Klassik und ein Begrüßungsgetränk auf 2 Floor.

Disco-Sound von 1974 bis 2020 bietet das Cabaret Fledermaus bei der Boogie Night am Samstag. Der Eintritt von 21 bis 22 Uhr ist gratis.

Fasching in der Millennium City

Krapfen, Masken, Clowns und eine Faschingsparade gibt es am 22. Februar bei in der MILLENNIUM City. Von 10:00 bis 18:00 Uhr können Kinder vor dem Merkur im Erdgeschoss Faschingsmasken basteln und sich von Clowns lustige Luftballons modellieren lassen.

Bei der Krapfen-Station von Felber könnt ihr den ein oder anderen Faschingskrapfen kaufen und euch durch die Vielfalt an Füllungen kosten. Und um 15:00 Uhr steigt unsere faszinierende Faschingsparade.

Im U4 feiert man am Samstag Fasching mit gratis Krapfen, einer Cocktail Happy Hour (5€) und kostenlosen Welcome Shots. Wer kostümiert und vor 24 Uhr erscheint, zahlt statt 10 nur 5 Euro Eintritt.

Am Faschingssamstag wird des im Platzhirsch laut, bunt und verrückt. Wer in Verkleidung kommt, kommt bis 23.30 Uhr gratis auf die Party. Im Platzhirsch sorgen ein Konfettiregen und Krapfen für Stimmung.

Geheimnisvoll und Extravagant. Anlässlich der 5ten Jahreszeit, verwandeln sich der Prater DOME in die fantastische Welt des 18. Jahrhunderts und präsentiert euch "Carnevale di Venezia". Wer bis 0 Uhr in Hemd oder Kleid kommt, erhält einen Welcome Drink, wer eine Maske auf hat, erspart sich den Eintritt.