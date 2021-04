Diabetes: Betreuung durch Pandemie erheblich gestört

Durch die Pandemie wurde die Betreuung von Diabetes-Patienten erheblich gestört. Daher gibt es ab sofort ein Angebot mit kostenloser Hilfe durch spezialisierte Pflegepersonen.

Rund 800.000 Menschen in Österreich sind von Diabetes mellitus betroffen, einer der Faktoren für einen schweren Krankheitsverlauf und erhöhte Mortalität im Zusammenhang mit SARS-CoV-2. In einer österreichischen Studie sei bei jedem zweiten Covid-Patienten auf der Intensivstation Diabetes nachgewiesen worden, berichtete der Verband der Österreichischen DiabetesberaterInnen und wies darauf hin, dass die Betreuung in der Pandemie "erheblich gestört" sei.