DHL-Übernahme von der Post noch nicht offiziell angemeldet

Vor rund einem Monat gab die Post bekannt, ab 2020 das Zustellgeschäft von DHL in Österreich zu übernehmen. Eine offizielle Anmeldung bei der Bundeswettbewerbsbehörde gab es aber noch keine.

Die Post hat die Übernahme des Paketgeschäfts von DHL in Österreich noch nicht offiziell bei der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) angemeldet, obwohl die öffentliche Bekanntgabe bereits vor gut einem Monat erfolgt ist. Ein Post-Sprecher erklärte am Montag auf APA-Anfrage, der Zusammenschluss sei “vorangemeldet” worden, man befinde sich in Abstimmung mit der Behörde. Dies sei ein “üblicher Prozess”.