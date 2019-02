Paketdienst DHL in Österreich schon bald Geschichte?

Setit 2015 stellt der Versanddienst DHL Pakete in Österreich zu. Gerüchten zufolge denkt das Unternehmen nun jedoch über einen Rückzug vom heimischen Markt nach.

DHL, Pakettochter der Deutschen Post, denkt über einen Rückzug aus Österreich nach, schreibt das “Manager Magazin”. Ken Allen, als Vorstand bei der Deutschen Post seit kurzem für Paketversand an private Kunden zuständig, habe die Paketexpansion in Österreich angehalten. “Wahrscheinlich folgt bald der Rückzug” zitiert die “Kleine Zeitung” das deutsche Magazin.

Angeblich denkt DHL über Ausstieg aus Österreich nach

So ein Schritt wäre eine große Überraschung. DHL ist erst im September 2015 mit der Zustellung von Paketen in Österreich aktiv geworden. Es entstanden Verteilzentren bei Graz und in Wien-Liesing. Im Oktober 2018 erfolgte der Spatenstich für ein Verteilzentrum in Enns. Bis 30. Juni 2019 sollen dort die 11.000 Quadratmeter große Logistikhalle und mehr als 1.000 Quadratmeter Bürofläche fertig werden und 150 Arbeitsplätze entstehen, hieß es damals.