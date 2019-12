Deutscher Reporterpreis für die Aufdecker der Ibiza-Affäre

Jene Journalisten vom "Spiegel" und der "Süddeutschen Zeitung", die die Ibiza-Affäre aufgedeckt haben, wurden mit dem Deutschen Reporterpreis ausgezeichnet. Am 17. Mai wurde das 2017 heimlich auf Ibiza aufgenommene Lockvogel-Video mit FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Klubobmann Johann Gudenus veröffentlicht. Es führte zur Auflösung der türkis-blauen Regierung.

Die Auszeichnung in der Kategorie Investigation wurde den Enthüllungsjournalisten laut dpa am Montag in Berlin verliehen. Wer genau hinter dem Video steckt, ist bis heute ungeklärt. Die Ermittlungen laufen, drei Personen aus kriminellem Umfeld wurden im November festgenommen. Gegen Strache wird mittlerweile - in Zusammenhang mit der "Spesenaffäre" - ebenfalls ermittelt. Die Wiener FPÖ soll diese Woche entscheiden, ob der suspendierte Ex-Parteichef ausgeschlossen wird.