Deutsche Mallorca-Urlauber wehren sich gegen Kritik

Die deutschen Urlauber auf Malle verteidigen ihre Entscheidung, mitten in der Pandemie Urlaub zu machen. Für viele ist Mallorca der Plan B zu den gesperrten Alternativdestinationen.

Coronainzidenz auf den Balearen bei 28

Auch Abdul Nasser aus Baden-Württemberg rechtfertigt seine Reise mitten in der Corona-Pandemie. "Seit anderthalb Jahren war ich nicht unterwegs. Das fühlt sich an wie im Gefängnis", erzählt er. Ein bisschen Bammel vor einer Ansteckung habe er schon. "Aber in Deutschland ist das nicht anders." Die Corona-Zahlen der Balearen sind im Vergleich zu Deutschland derzeit tatsächlich relativ niedrig. Die Inzidenz liegt bei 28, in Deutschland steigt sie stetig, zuletzt auf fast 130.