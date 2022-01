Deutlich mehr Kinder 2021 wegen Corona in Innsbrucker Pädiatrie

Die Zahl der Kinder, die an der Innsbrucker Pädiatrie aufgrund von Corona behandelt werden mussten, lag im Vorjahr bei 121.

An der Innsbrucker Universitätsklinik für Pädiatrie macht sich Corona zunehmend bemerkbar. Obwohl Kinder seltener schwer an der Virusinfektion erkranken, traten im vergangenen Jahr vermehrt Fälle einer überschießenden Entzündungsreaktion auf. Alleine im November 2021 mussten 17 Kinder wegen Corona stationär behandelt werden, fast so viele wie im gesamten Jahr 2020, teilte das Land am Mittwoch mit. Landesrätin Annette Leja (ÖVP) appellierte daher, die Kinder impfen zu lassen.