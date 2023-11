Detailplanung für U5-Verlängerung in Wien startet

Während der erste Abschnitt der neuen U-Bahn-Linie U5 in Wien ab 2026 in Betrieb geht, werden bereits weitere Schritte vorbereitet.

Die Planungen für die Erweiterung der U5 nach Hernals, also in den Westen Wiens, sind jetzt im Gange. Dabei wird die U5 mit der Vorortelinie verbunden. Ein nahtloser Umstieg zur Schnellbahn wird dadurch ermöglicht, wie von Planungsstadträtin Ulli Sima und Finanzstadtrat Peter Hanke (beide SPÖ) am Donnerstag betont wurde.

U5 soll bis spätestens 2035 bis Hernals fahren

Die U5 galt lange Zeit als "Geister-U-Bahn", da sie in der Liste der U-Bahnlinien von U1 bis U6 fehlte. In einigen Jahren soll die türkisfarbene Linie zumindest teilweise in Betrieb genommen werden. Zu Beginn wird jedoch nur der bereits im Bau befindliche Abschnitt vom Frankhplatz bis zum Karlsplatz bedient. Ab 2026 werden voraussichtlich die ersten Züge dort fahren. Es wird jedoch noch einige Zeit dauern, bis Hernals erreicht wird. Laut Hanke ist damit zu rechnen, dass die Linie zwischen 2032 und 2035 in Betrieb genommen wird.

U-Bahn-Karte: U2/U5 in Planung, U2/U5 in Bau, derzeit gesperrt ©APA

Die Entscheidung, die U5 bis zur Vorortelinie zu führen, war nicht von Anfang an festgelegt. Ursprünglich war geplant, dass die U5 nur bis zum Elterleinplatz im Westen verläuft. Doch letztendlich war für niemanden nachvollziehbar, warum die Schnellbahn nicht angebunden werden sollte, wie Sima heute berichtete. Daher wird der Endpunkt nun die Station "Hernals" sein. Die Wiener Linien wurden beauftragt, den Bereich nun detailliert zu planen und umzusetzen.

Begrünung von Station in Hernals geplant

Die Endhaltestelle wird äußerlich eher schlicht sein. Es wird kein Stationsgebäude geben, sondern nur offene Abgänge neben der von Otto Wagner gestalteten Hernalser Bahnstation. Es wurden jedoch umfangreiche Begrünungsmaßnahmen sowie breitere Gehsteige und neue Radwege versprochen. Der Abschnitt vom Frankhplatz bis nach Hernals, der auch das Allgemeine Krankenhaus und die U6 anbindet, soll voraussichtlich zeitgleich gebaut und eröffnet werden. Dies entspricht der bisherigen Vorgehensweise in Richtung Süden. Die Verlängerung der U2 vom Matzleinsdorfer Platz zum Wienerberg soll ebenfalls in der ersten Hälfte des nächsten Jahrzehnts abgeschlossen sein.

U5 fährt ab 2026 vom Karlsplatz bis zum Frankhplatz

Die Inbetriebnahme der U-Bahnen in Wien gestaltet sich insgesamt als recht komplex. Die U2 wird erst ab September 2024 wieder zwischen dem Schottentor und dem Karlsplatz verkehren. Ursprünglich war geplant, dass die Verbindung bereits in diesem Herbst wieder aufgenommen wird, jedoch kam es zu Verzögerungen bei den Bauarbeiten. Es wurde heute bekanntgegeben, dass der Termin im nächsten Jahr eingehalten werden soll. Eine frühere Fertigstellung wurde nicht in Aussicht gestellt.

Weiterhin ist geplant, dass die neue U5 ab 2026 in Betrieb geht und somit zwischen dem Karlsplatz und dem Frankhplatz verkehrt. Das bedeutet, dass sich die U2 und U5 vorübergehend den Abschnitt zwischen dem Karlsplatz und dem Rathaus teilen werden. Im Jahr 2028 soll dieser Mischbetrieb beendet werden. Ab dann wird die U2 am Knotenpunkt Rathaus auf eine komplett neu gebaute Strecke in Richtung Matzleinsdorfer Platz abzweigen.

Inflation lässt auch Kosten für U-Bahn-Ausbau in Wien steigen

Bund und Wien teilen sich die Kosten des Megaprojekts jeweils zur Hälfte. Der Vertrag wurde unterzeichnet und die Kosten belaufen sich auf rund 6 Mrd. Euro. Aufgrund der Inflation ist es schwer abzuschätzen, wie teuer das Projekt tatsächlich wird, sagte Hanke. Er betonte, dass solche Prognosen "unseriös" wären und er sich bewusst zurückhalten möchte. Es finden Gespräche mit dem Bund statt und man geht davon aus, dass man weiterhin gemeinsam vorgehen wird, so Hanke.