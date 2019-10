Designmarkt Edelstoff lädt zur X-Mas-Edition in Wien

Mitte Dezember ist es wieder soweit: Der Designmarkt Edelstoff öffnet seine Pforten und bietet Weihnachtsshopping auf besonders stylishem Niveau.

Das Weihnachtsfest und die Festzeit nahen in großen Schritten. Um für seine Liebsten – und vielleicht auch für sich selbst – besondere Fundstücke zu entdecken, lädt der Designmarkt Edelstoff am 14. und 15. Dezember zu seiner 20. Ausgabe in die Wiener Marx Halle ein. Die BesucherInnen erwartet ein winterlicher Shoppinggenuss mit jungen Design-Labels, regionalem Handwerk, Natur-Kosmetik, Schmuck, Accessoires, aber auch internationalem Fashion-Design.