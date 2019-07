Der Sommer auf Schloss Hof: Das Programm

Im Sommer bietet das Schloss Hof zahlreiche Führungen und Highlights sowie einen Einblick in das Leben in der Barockzeit.

"Das unbekannte Schloss Hof"

An den Wochenenden und Feiertagen können die Besucher um 16 Uhr "das unbekannte Schloss Hof" kennen lernen. Zusätzlich wird im Schloss in der Sonderausstellung "Das Spiel mit dem Essen" bis 17. November über die Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Lebensmittelhandels beleuchtet. Ausstellungsführungen gibt es täglich um 12:30 Uhr.

Spaziergang durch den Barockgarten in Schloss Hof

Am 15. August können die sieben Terrassen des Schlossgartens in all ihrer barocken Pracht exklusiv in den Abendstunden im Rahmen von „Nachts im #schloesserreich“ von 18 bis 23 Uhr erlebt werden.