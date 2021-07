Delta-Variante: Mehr als 2.000 Neuinfektionen in Israel

In Israel steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter deutlich an. Am Dienstag wurden 2.112 Fälle - so viele wie seit Mitte März nicht mehr - gemeldeet.

Dem Fernsehen zufolge handelt es sich bei etwa jedem zehnten neuen Coronavirus-Fall in Israel um Rückkehrer aus dem Ausland.

Neuinfektionen in Israel: Delta-Variante und Urlaubsrückkehrer

Die Zahl der Corona-Patienten mit schwerem Verlauf stieg auf 138 - am Montag vor einer Woche waren es noch 61. Die meisten neuen Fälle stehen nach offiziellen Angaben in Verbindung mit der Delta-Variante.

Viele junge Menschen und bereits Geimpfte unter Neuinfizierten

Unter den Neuinfizierten sind viele jüngere Menschen und auch zweifach Geimpfte. Mehr als 57 Prozent der 9,3 Millionen Bewohner Israels sind bereits vollständig geimpft. Die dortige Impfkampagne war besonders zu Beginn sehr erfolgreich. Allerdings gibt es nach Angaben von Ministerpräsident Naftali Bennett immer noch mehr als eine Million Israelis, die sich impfen lassen könnten, dies aber nicht tun.