Delta in zahlreichen Staaten Europas dominante Corona-Variante

Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC sowie der Europa-Ableger der WHO schreiben der Corona-Delta-Mutation mit Blick auf weite Teile Europas Dominanz zu.

Zwischen dem 28. Juni und 11. Juli erfasste Daten zeigten, dass Delta in 19 von 28 Ländern mit ausreichenden Informationen die dominierende Variante gewesen sei. Der durchschnittliche Anteil an den analysierten Fällen lag in diesen 19 Staaten bei 68,3 Prozent.