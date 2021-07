Debatte um dritte Corona-Impfung gewinnt an Gewicht

Das Thema der dritten Corona-Impfung gewinnt an Gewicht. In der Zwischenzeit breitet sich die Delta-Mutation global aus.

Wann kommt Biontech/Pfizer-Antrag zu dritter Corona-Impfung?

Anfang Juli kündigten die Impfstoff-Hersteller Biontech und Pfizer an, "in den kommenden Wochen" unter anderem in der EU und den USA die Zulassung für eine dritte Dosis ihres Vakzins zu beantragen. Nach ihren Angaben schützen zwei Dosen sechs Monate lang gut vor schweren Verläufen einer Covid-19-Erkrankung. Mit der Zeit sowie mit dem Auftreten neuer Virus-Varianten sei aber damit zu rechnen, dass die Wirksamkeit abnehme. Deshalb könnte eine dritte Dosis nach sechs bis zwölf Monaten erforderlich sein.