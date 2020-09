David Copperfield - Einmal Reichtum und zurück: Kritik und Trailer zum Film

Mit "David Copperfield" hat Charles Dickens einen Klassiker der Weltliteratur geschrieben. Jetzt legt der britische Regisseur Armando Iannucci eine frische und unkonventionelle Neuauflage vor, die mit einem großen Starensemble beeindruckt. Hugh Laurie glänzt als wirrer Geist mit wirrem Haar. Tilda Swinton ist mit dem richtigen exzentrischen Touch dabei, Ben Wishaw lässt einen gruseln und Dev Patel versucht als David Copperfield mit viel Verve und Optimismus der Misere und Armut zu entfliehen.

Ein Klassiker der Weltliteratur, der schon oft auf der Leinwand zu sehen war: "David Copperfield" von Charles Dickens. Braucht es da wirklich noch eine weitere Verfilmung des autobiografisch geprägten Romans? Wenn sie so frisch und originell, so voller Fantasie und Einfallsreichtum - und so divers umgesetzt wird, wie in "David Copperfield - Einmal Reichtum und zurück", dann ja. Ab Freitag im Kino.