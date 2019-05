Dating-App Pickable wird von Konkurrenz Once übernommen

Pickable, eine erfolgreiche Dating-App wurde Anfang Mai von der Once Dating Group, Europas Marktführer im Bereich „Slow-Dating“, übernommen.

Mit der Übernahme von Pickable durch Once gibt es nun offiziell einen Dating-App-Anbieter weniger auf dem europäischen Markt. „Der Deal ist seit Anfang Mai in trockenen Tüchern“, verrät Once Gründer und CEO der Once Dating Group, Jean Meyer. Um welche Summe es sich beim Kauf handelt, wurde von ihm allerdings nicht verraten. Trotz der eher überraschenden Übernahme versichert Meyer, dass sowohl Pickable als auch Once den Nutzern künftig in vollem Umfang und als eigenständige Marken erhalten bleiben