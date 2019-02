"Schnapp Dir Deinen Briten": Neues Feature bei Dating-App Once

"Schnapp Dir Deinen Briten"- so lautet das Motto bei dem neuen Feature der Dating-App Once.

Ein neues Feature der Slow-Dating-App Once soll den britischen Singles helfen, einen europäischen Partner kennenzulernen – oder umgekehrt. Grund für das neue Feature ist der bald bevorstehende Brexit. Durch einen europäischen Partner möchte man den Konsequenzen des gefürchteten No-Deal Brexits entkommen.

Probleme rund um Aufenthalt: 40.000 Menschen betroffen Die Europäische Union wird bald um ein Mitglied ärmer sein. Die in der EU lebenden Briten aber auch die in Großbritannien lebenden EU-Bürger sehen mittlerweile zahlreiche bürokratische Probleme rund um ihren Aufenthalt aufkommen. Unter anderem sind 15.000 Briten in Österreich und 25.000 Österreicher im Vereinigten Königreich betroffen. Doch Singles kann diese Bürokratie nun erspart werden. Die Slow-Dating-App Once hat ein neues Feature eingeführt. Dabei soll Nutzern geholfen werden, Singles mit der passenden Staatsbürgerschaft kennenzulernen. Wenn die Liebe stimmt, wird vielleicht sogar geheiratet und die Folgen des Brexits können somit umgangen werden.

Dating-App Once will Folgen des Brexits verhindern Eine Umfrage von Once hat ergeben, dass rund 30 prozent der befragten britischen Singles Angst haben, nach dem Brexit nicht mehr von EU-Singles gedatet zu werden. Ein Siebtel der Singles ist außerdem der Meinung, dass der Brexit die Suche nach der wahren Liebe erschwert.

Singles in der EU und EU-Singles in Großbritannien müssen ab dem 29. März vermehrt um ihre Zukunft bangen. Sie verlieren nämlich durch den Brexit ihr Recht auf Aufenthalt und Arbeit. Eine Hochzeit könnte ein Verweilen im auserkorenen Land jedoch weiter möglich machen. Die Slow-Dating-App Once will nun mit dem neuen Feature helfen, Singles unterschiedlicher Nationalitäten zu vermitteln.

Once: Liebe kennt keine politischen Barrieren Bei dem Feature können die Singles nun zwischen “Ich bin EU-Bürger” und “Ich bin britischer Bürger” wählen. Auch die vorgeschlagenen Profile können nach diesen Kriterien gefiltert werden. Dann braucht es nur noch ein zeitnahes Date, ein bisschen Glück und die große Liebe. Es könnte also bald einer Hochzeit und einem Aufenthaltsrecht nichts mehr im Weg stehen. „Fight Brexit with love ist das neue Motto von Once“, sagt die COO von Once Clémentine Lalande. Das Feature kann zwar durchaus als Provokation verstanden werden, dennoch soll die App aber zeigen, dass es bei der Liebe keine politischen Barrieren gibt.