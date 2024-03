Das war die Osterfeier für Kinder von Wiener Sozialmarkt-Kunden

Im Rahmen einer kleinen Feier am 27.3. versteckte der Osterhase Ostereier für die Kinder der SOMA-Kund:innen im Garten des Sozialmarkts Pillergasse in Wien.

Die gestiegenen Lebensmittelpreise setzen immer mehr Familien zu. Viele von ihnen müssen selbst zu Ostern oftmals auf Kleinigkeiten wie Schokohasen und andere Süßigkeiten für ihre Kinder verzichten. Im Rahmen einer kleinen Feier am 27.3. versteckte deshalb der Osterhase Ostereier für die Kinder der SOMA-Kund:innen im Garten des Sozialmarkts Pillergasse. Tatkräftig unterstützt wurde er dabei von Dr. Susanne Drapalik, Präsidentin des Samariterbund Wiens, und BV-Stellvertreterin Merja Biedermann.

"Energie, Wohnen und Essen sind für immer mehr Menschen unerschwinglich. Die Nöte armutsbetroffener Familien dürfen uns nicht kaltlassen! Wir als Samariterbund Wien unterstützen sie nicht nur durch unsere Sozialmärkte, sondern auch gerade jetzt zu Ostern mit einer Feier und kleinen Geschenken für die Kinder", erklärte Susanne Drapalik, Präsidentin des Samariterbund Wiens. In allen fünf Sozialmärkten versteckte der Osterhase dieser Tage Eier exklusiv für Kinder von SOMA-Kund:innen. Diese konnten die Mädchen und Buben dann gegen je ein Geschenkepackerl eintauschen. Insgesamt 1.200 dieser Ostersackerl stellte der Samariterbund Wien heuer bereit.

Sozialmärkte haben stark an Bedeutung gewonnen

"Ich freue mich sehr, dass ich heute bei der Ostereiersuche im Sozialmarkt in der Pillergasse dabei sein darf. Durch die Teuerungskrise haben die Sozialmärkte für einkommensschwache Menschen und Familien stark an Bedeutung gewonnen. Viele können aufgrund ihrer angespannten finanziellen Situation nicht einfach so ihre Einkäufe bewältigen. Hier schaffen die Sozialmärkte des Samariterbunds Abhilfe. Vielen Dank für die großartige und wichtige Arbeit des Samariterbundes und der Sozialmärkte", sagte Merja Biedermann, Stellvertretende Bezirksvorsteherin des 15. Wiener Gemeindebezirks.