Das sind die beliebtesten Online-Shops der Österreicher

Noch nie kauften Österreicher so viel im Internet, wie es im Jahr 2020 der Fall war. Ein Grund zum Jubeln ist das für die heimische Wirtschaft jedoch nicht immer, denn mehr als die Hälfte der Österreicher bestellt bei Shops im Ausland.

Zwar wäre die Entwicklung im Online-Segment wahrscheinlich auch ohne die Corona -Pandemie äußerst positiv gewesen, das Corona-Virus hat aber sicherlich noch einmal für einen kräftigen zusätzlichen Schub gesorgt. Trotz der großen Auswahl an heimischen Online-Shops zieht es die Österreicher jedoch bei mehr als jedem zweiten Einkauf über die Grenze. Von den rund 8,7 Milliarden Euro, die beim Kauf im Internet 2020 hierzulande ausgegeben wurden, wandern rund 54 Prozent ins Ausland und sorgen so für einen rasanten Kaufkraftabfluss.

Zu verdenken ist es den Konsumenten nicht. Der Patriotismus spielt zwar auch beim Kauf im Internet eine Rolle, im Zentrum des Interesses steht jedoch die Attraktivität des Angebotes. Wenn sich jemand für ein bestimmtes Produkt interessiert und er auf einem Schnäppchen-Portal, wie beispielsweise Mein Deal, ein attraktives Schnäppchen erspäht oder bei einem Produkt von Cashback Aktionen profitieren kann, dann kauft er es in der Regel auch - egal, ob sich der Händler in Schruns-Tschagguns, in Berlin oder in Shanghai befindet.