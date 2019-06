Das passende Geschenk zum Vatertag

Väter in Wien erhalten zum Vatertag Geschenke um durchschnittlich 40 Euro. Wer noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk ist, wird vielleicht hier fündig.

Seit 1955 wird der Vatertag gefeiert - und dieser hat sich inzwischen auch zu einem Wirtschaftsfaktor entwickelt, wie Rainer Trefelik, der Obmann der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Wien, am Mittwoch betonte. Am kommenden Sonntag werden sich die Wiener Väter laut Kammer über Präsente freuen, die durchschnittlich 40 Euro gekostet haben.

Wobei keineswegs nur die eigenen Väter in den Genuss von Geschenken kommen. Auch Schwiegerväter, Großväter und die eigenen Partner, die selber Väter sind, werden bedacht.

Kleidung und technische Geräte beliebt

Gekauft werden gerne Kleidung wie T-Shirts und Hemden, Badeshorts, Parfüm, technische Geräte oder auch Alkohol. Als Blumenersatz werden zudem oft Gemüse- oder Kräutertöpfe überreicht. Auch Ausflüge und Restaurantbesuche gelten als beliebte Geschenke.

Geschenkideen für den Vatertag

Mit einer "Bester Dad der Welt"-Tasse ist es dieses Jahr nicht getan: 30 bis 40 Euro geben Schenkende durchschnittlich für ihre Väter, Schwiegerväter oder Opas aus. Wer seinem Erzeuger etwas Gutes tun will, greift also tiefer in die Tasche.

Liebe geht bekanntlich durch den Magen und Kochkurse für Männer erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Dabei wird kein Kuchen gebacken sondern es geht gleich ans Eingemachte: Steaks, Burger und Co. stillen die fleischlichen Gelüste.

Hopfen und Malz, Gott erhalt's

Wenn Ihr Vater eher ein Freund von flüssiger Nahrung ist, warum überraschen Sie ihn nicht mit einem Braukurs oder einer Bierverkostung? In Wien gibt es dabei nicht nur die über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Ottakringer Brauerei, sondern auch lokale Brauereien. Wenn es etwas hochprozentiger sein darf, eignet sich auch ein Besuch im Alt Wiener Schnapsmuseum (mit Verkostung).

Große Männer brachen große Spielsachen mit vielen PS. Für alle Motorfreunde ist es wohl ein Traum, einmal in einem echten Ferrari zu fahren. Oder sie kehren in ihre Kindheit zurück und spielen mit einem Bagger im Sand. Nur, dass sie jetzt wirklich in einem echten Bagger sitzen. Für alle, die hoch hinaus wollen, können im Flugsimulator ihr Können testen oder in einem Privatflugzeug eine Runde über Wien drehen.

Sport ist Mord, Sportspaß ist Mordsspaß

Wer eher in die sportliche Richtung gehen will, kann sich in Wien so richtig austoben. Wer eine ausgeprägte Kampflust hat, kann sich etwa beim Schwertkampf oder Lasertag messen. Und wer Fußball liebt, kann einen Schritt weiter gehen und mit seinen Freunden beim Bubble Soccer auf Tuchfühlung gehen.