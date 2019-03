Das LOFT Restaurant im SO/VIENNA erneut mit Michelin Stern ausgezeichnet

Das LOFT Restaurant ist erneut mit einem Michelin Stern ausgezeichnet worden. Seit September 2018 ist Peter Duransky Chef de Cuisine für DAS LOFT im SO/VIENNA verantwortlich.

Im vergangenen Jahr 2018 wurde das Sofitel Vienna Stephansdom zum SO/VIENNA. Der Accor-Konzern ist mit seiner Lifestyle-Luxusmarke SO/ Hotels & Resorts in Wien gestartet und hat das Sofitel Vienna Stephansdom in das Portfolio der luxuriösen Lifestyle-Marke aufgenommen.

Mit dem Re-Branding wurden im SO/VIENNA die Lobby und die 182 Zimmer und Suiten neu gestaltet, als auch das gesamte F&B- und Entertainment-Angebot des Hauses neu konzeptioniert und umgesetzt. Mit Peter Duransky zeichnet seit letztem Jahr auch ein neuer Chef de Cuisine für DAS LOFT verantwortlich, der mit seinem Team die Philosophie der Marke SO kulinarisch konsequent umsetzt und den ersten Michelin-Stern für sich selbst und erneut für DAS LOFT erkochen konnte.

LOFT Restaurant in Wien mit Michelin Stern ausgezeichnet Peter Duransky, DAS LOFT-Küchenchef: „Einen Stern zu erkochen ist, glaube ich, der Traum jedes Küchenchefs. Einen solchen in einem ausgezeichneten Sternerestaurant als neuer Küchenchef auch zu halten ist eine harte Herausforderung und setzt einen immens unter Druck. Ich bin unglaublich stolz, dass mein wunderbares Team und ich das geschafft haben, und das spornt uns an, dieses Niveau zu halten und in unserer Küche oben im 18. Stock des Hauses weiterhin nach Sternen zu greifen.“

Seit September 2018 zeichnet Peter Duransky als Chef de Cuisine für DAS LOFT im SO/VIENNA verantwortlich. Der gebürtige Slowake absolvierte seine Kochausbildung in seinem Heimatland und startete seine Karriere im viel prämierten Restaurant „Le Monde“ der Kampa Group, wo er sich rasch die Position Sous Chef erkochte. 2010 sicherte er sich beim hochkarätigen Wettbewerb „Bocuse d´Or“ in der Kategorie „Fleisch“ den ersten Platz und in der Gesamtwertung Platz Zwei.

SO/VIENNA: Marken-Relaunch im Herbst 2018 Weitere Stationen seiner bisherigen Karriere führten ihn ins Hotel Albrecht, ins „Brigas“, Norwegen und zur Medusa Group. Die kulinarische Linie des 33-jährigen spiegelt eine erfrischend klare Reduktion auf das Wesentliche wieder. Produkt, Qualität und Regionalität stehen bei Peter Duransky im Vordergrund. Europäisch, kreativ, kosmopolitisch und überraschend, wie er seine Küche selbst beschreibt.

„Ich möchte unserem neuen Küchenchef Peter Duransky sehr herzlich gratulieren, dass er gemeinsam mit seiner Brigade erneut für DAS LOFT einen Michelin-Stern erkocht hat“, so Peter Katusak-Huzsvar, Generalmanager SO/VIENNA: „Ich bin sehr stolz, dass uns der Marken-Relaunch des letzten Jahres erfolgreich gelungen ist und der berühmteste Gourmetführer der Welt unsere Anstrengungen und Leistung im Restaurant wieder mit einem Stern honoriert. Aber auch das direkte, positive Feedback unserer Stammgäste und sehr vieler neuer Gäste sowie die ausgezeichnete Auslastung des Restaurants bestätigen uns den eingeschlagenen Weg.“

Das Angebot im SO/VIENNA Frühstück

6:30 Uhr – 10:30 Uhr (Montag bis Freitag)

6:30 Uhr – 11:00 Uhr (Wochenende und Feiertag)

Lunch

12:00 Uhr – 15:00 Uhr (Montag bis Freitag)

Küchenannahmeschluss: 14:30

Brunch

Jeden Sonntag im Das LOFT

12:30 – 16:00 Uhr

Abendessen

18:00 Uhr – 23:30 Uhr (Montag bis Sonntag)

Küchenannahmeschluss: 23:00

Bar

Montag bis Samstag 12:00 Uhr – 02:00 Uhr

Sonntag 12.30 Uhr – 02:00 Uhr

Last Call 01:45 Uhr

Barfood Mo-So bis 23:30 Uhr