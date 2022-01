Das ist laut einem Virologen die wirksamste Waffe gegen Omikron

Der deutsche Virologe Christian Drosten erkennt in der Auffrischungsimpfung die wirksamste Waffe im Kampf gegen die Omikron-Variante des Corona-Virus.

"Was richtig schützt gegen Omikron ist die Dreifach-Impfung", sagte der Wissenschafter von der Berliner Charité am Dienstag im Podcast "Coronavirus-Update" bei NDR-Info. Folglich sei die starke Konzentration auf die Booster-Impfungen in Deutschland richtig und wichtig.