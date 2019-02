Das Abenteuer von Kasperl und Strolchi gratis in der SCN Wien erleben

Auch im Februar werden Kasperl und Strolchi in der SCN in Wien-Floridsdorf mit ihrem nächsten großen Abenteuer "Der verzauberte König" anzutreffen sein.

Der lustige Kasperl und der kleine Strolchi sind an jedem Mittwoch im Shopping Center Nord in Wien anzutreffen. Dort erzählen sie ihre spannenden Geschichten. Das nächste Abenteuer steht bereits in den Startlöchern.