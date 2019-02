Dancing Stars 2019: Das Training für die Show hat begonnen

Die Tanzpaare stehen fest und es beginnen schon die ersten Proben für die Dancing Stars 2019. Mindestens 50 Probestunden sind für alle neun Paare bis zur ersten Show am 15. März eingeplant.

Peter Hackmair zum Dancing Stars-Training: “Der erste Tag macht Mut”

Peter Hackmair tanzt mit Julia Burghardt: “Es war der wichtige erste Schritt und es war megalustig und wir haben sehr viel gelacht. Julia hat alles übertroffen, was man sich nur wünschen hätte können. Ich bin mit vielen Zweifeln in dieses Projekt gestartet, aber der erste Tag macht Mut, dass es sich ausgeht, alles in so kurzer Zeit zu lernen.” Julia Burghardt zeigt sich erfreut nach dem ersten Training: “Ich war irrsinnig überrascht, wie groß die Fortschritte waren. Wir haben schon wirklich viel weiter gebracht. Wenn das so weitergeht, freue ich mich sehr.”