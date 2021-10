Daher kommt die Angst vor Impfungen: Wiener Forscher klärt auf

Eine Impfung wird von manchen Menschen mit Angst und einem Gefühl von ausgeliefert sein verbunden. Leider hat dies auch eine negative Auswirkung auf die Corona-Durchimpfungsrate in Österreich. Der Wiener Forscher Marcus Täuber erklärt, was man dagegen tun kann.

Die sogenannte Trypanophobie, also die Blut-Spritzen-Verletzungsangst, ist in Österreich weit verbreitet - jeder vierte Jugendliche und junge Erwachsene leidet darunter. Leider hat dies auch eine negative Auswirkung auf die Corona-Durchimpfungsrate im Land.

Woher die Angst vor Impfungen kommt und was dabei im Gehirn passiert, weiß Bestsellerautor und Neurobiologe Dr. Marcus Täuber.

Hirnforscher erklärt: Woher kommt die Angst vor Impfungen?

"Die Angst vor Verletzungen ist ein Steinzeitprogramm unseres Gehirns“, so Neurobiologe Marcus Täuber. Wer sich verletzte, hatte ein deutlich erhöhtes Sterberisiko. Die Trypanophobie setzt bei diesem evolutionären Erbe an, und wird durch unterschiedliche Faktoren ausgelöst.

Impfung gibt Gefühl von Kontrollverlust

Manche Menschen sind grundsätzlich eher ängstlich, andere wiederum haben negative Erlebnisse von ersten Arztbesuchen abgespeichert, die schmerzhaft waren. Auch der Kontrollverlust spielt eine bedeutsame Rolle. Eine Impfung wird von manchen Menschen mit einem Gefühl von ausgeliefert sein verbunden. "Dieser Kontrollverlust", so Täuber, der in seinem neuen Buch "Falsch gedacht!" Irrtümern in unserem Gehirn auf den Grund geht "bewirkt eine verzerrte Risikowahrnehmung".