Dachgleiche für "Residenz Adele": Große Feier im Wiener Sonnwendviertel

Im Sonnwendviertel in Wien-Favoriten laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Mit der "Residenz Adele" entstehen dort bis 2020 insgesamt 284 neue Mietwohnungen samt Park, Spielplätzen, Pool uvm.

Gleichenfeier bei "Residenz Adele" in Wien-Favoriten

Am 19. September wird ab 17.00 Uhr der zügige Baufortschritt an der Bloch-Bauer-Promenade 16 im 10. Bezirk mit zahlreichen Gästen gefeiert. Die Entwicklung auf einer der attraktivsten Liegenschaften im Sonnwendviertel ist dank der professionellen Zusammenarbeit der Soulier Management und der Baufirma Habau enorm.

"Die Entwicklung von Industrie 4.0 verändert das Bauen massiv, und wer in diese Richtung investiert, kann von den Vorzügen der Digitalisierung am Bau voll profitieren. Die kurze Bauzeit verdanken wir einer 3D-Simulierung und der Vorfertigung der Bauteile in unserem Fertigteilewerk. Hinzu kommt eine effiziente Baudurchführung", so HABAU GROUP CEO Hubert Wetschnig.