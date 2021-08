CureVac arbeitet an Corona-Impfstoff der 2. Generation

CureVac macht nach den enttäuschenden Studienergebnissen seines ersten Covid-19-Vakzins Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffs der zweiten Generation.

Der Impfstoff, den CureVac gemeinsam mit dem britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline entwickelt, habe in einer präklinischen Studie eine verbesserte Immunantwort und Schutzwirkung gezeigt, teilten die beiden Unternehmen am Montag mit.

CureVac kommt mit neuem Impfstoff-Projekt voran

In einer Untersuchung, in der das Vakzin an Affen getestet wurde, habe der Impfstoff außerdem eine stärkere Antikörperneutralisierung aller ausgewählter Virusvarianten erreicht, darunter auch der hochansteckenden Delta-Variante. Voraussichtlich im vierten Quartal wollen CureVac und GlaxoSmithKline den Impfstoff nun in die klinische Erprobung am Menschen bringen.