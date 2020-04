Covid19-Ausschuss wird im Nationalrat behandelt

Am Mittwoch wird im Nationalrat unter anderem ein Initiativantrag der Oppositionsparteien für die Einrichtung eines Covid19-Unterausschusses behandelt.

Opposition gemeinsam für Covid-Unterausschuss

Der entsprechende Initiativantrag wird am Mittwoch im Nationalrat in erster Lesung behandelt, gab SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Dienstag bekannt.