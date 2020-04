Corona-Milliardenhilfen könnten doch noch vom Parlament kontrolliert werden

SPÖ, FPÖ und NEOS als Oppositionspartien bleiben dabei und wollen die Milliardenhilfen, die in der Corona-Krise vergeben werden, in einem eigenen Unterausschuss im Parlament kontrollieren.

Corona-Milliardenhilfen: Tauziehen um Kompetenzen bei Klubs

Verhandlung über Corona-Ausschuss im Parlament

"Wir können jederzeit in Verhandlungen über die parlamentarische Kontrolle eintreten", sagte Wöginger nun der "TT". Dass die Oppositionsparteien den Beirat ohne Entscheidungsbefugnisse verschmäht, versteht er aber nicht: "Da sind sie doch viel näher an den Entscheidungen als in einem parlamentarischen Kontrollorgan." Denn während ein Ausschuss oder ein Unterausschuss des Nationalrats immer "ex post", also im Nachhinein, tätig werde, biete der Beirat eine "direkte Einbindung der Finanzsprecher in die Gebarung der COFAG".