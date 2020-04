Finanzministerium will Kosten der Corona-Krise offenlegen

Da Experten mehr Transparenz über die finanziellen Auswirkungen der Krise fordern, plant das Finanzministerium einen eigenen Abschnitt über die "Corona-Maßnahmen" in den monatlichen Budgetberichten.

Das Finanzministerium will das Parlament und die Öffentlichkeit künftig monatlich über die Kosten der Corona-Krise informieren. Das hat ein Sprecher des Ministeriums auf Anfrage der APA angekündigt. Die Budgetexperten des Parlaments hatten zuvor mehr Transparenz über die Auswirkungen der Hilfsmaßnahmen gefordert, die - inklusive Kurzarbeit - bis zu 41 Mrd. Euro kosten könnten.

Experten kritisieren "lückenhafte Rechenschaftslegung"

Auf diese Gesamtsumme kommt der Budgetdienst des Parlaments, weil er zum angekündigten 38 Mrd. Euro-Hilfspaket der Regierung noch zumindest drei Mrd. Euro für die Kurzarbeit hinzurechnet. Diese wird nämlich extra aus dem Arbeitsmarktbudget bezahlt. In Summe könnten die Maßnahmen zur Abfederung der Wirtschaftskrise damit gut zehn Prozent der gesamten heuer erwarteten Wirtschaftsleistung kosten (411 Mrd. Euro).

In ihrem Bericht an den Budgetausschuss kritisieren die Experten des Parlaments die "fragmentierte und lückenhafte Rechenschaftslegung" der Regierung über ihre Hilfsmaßnahmen. Insbesondere für die angekündigten Steuererleichterungen (10 Mrd. Euro) und Staatsgarantien (9 Mrd. Euro) für Unternehmen vermisst der Budgetdienst regelmäßige Informationen an das Parlament. Hier ist nämlich nur eine jährliche Information im Nachhinein vorgesehen. Monatliche oder Quartalsberichte gibt es nur für einzelne Instrumente wie den "Covid-19-Krisenbewältigungsfonds", den Härtefallfonds und die Abbaubank ABBAG.