Covid-Verstöße in Lokal in Wien-Meidling: 42 Anzeigen

In einem Vereinslokal in Wien-Meidling spielten am Sonntag 18 Menschen auf engem Raum Karten. Die Polizei löste die Veranstaltung auf und sprach 42 Anzeigen aus.

Bei einer Kontrolle in einem Kulturvereinslokal in Wien-Meidling haben Polizisten am Sonntagabend Dutzende Anzeigen nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz ausgestellt. Die Beamten stellten laut Polizeisprecher Markus Dittrich in dem Lokal in der Arndtstraße fest, dass sämtliche Bestimmungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie missachtet wurden. 18 Menschen saßen auf engem Raum beisammen und spielten Karten.

Polizei löste Veranstaltung auf

Keiner der Anwesenden trug demnach einen Mund-Nasen-Schutz, vom Babyelefanten war auch keine Rede: Der Mindestabstand von einem Meter wurde nicht eingehalten, darüber hinaus gab es keine zugewiesenen Sitzplätze. Die Polizisten lösten die Veranstaltung nach Rücksprache mit einem Verantwortlichen der Stadt Wien auf. Sowohl der Betreiber des Lokals als auch die Gäste wurde mehrfach angezeigt - insgesamt 42 Mal.