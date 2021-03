Covid-Pandemie hatte 2020 deutliche Auswirkungen auf Verkehr

Die Pandemie hat laut VCÖ im Vorjahr zu einem deutlichen Rückgang des Autoverkehrs auf den heimischen Autobahnen und Schnellstraßen geführt.

Vor rund einem Jahr hat die WHO die Coronavirus-Pandemie ausgerufen, Mitte März startete in Österreich der erste Lockdown.

Wie der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) analysierte, war die Abnahme des Autoverkehrs im April am stärksten. Im Sommer nahm der Verkehr abschnittsweise sogar zu, berichtete der VCÖ in einer Aussendung.

Autoverkehr während ersten Lockdowns teils stark reduziert

Am 16. März 2020 ging Österreich erstmals in den Lockdown. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie hatten auch deutliche Auswirkungen auf den Verkehr, zeigt die Analyse auf Basis der Daten der Asfinag. Dabei gab es aber je nach Autobahn und Jahreszeit große Unterschiede.

Allen Autobahnen und Schnellstraßen ist gemeinsam, dass in der zweiten März-Hälfte und im April der Verkehrsrückgang am stärksten war. Während aber beispielsweise auf der Donauuferautobahn (A22) bei Kaisermühlen im April um nur 36 Prozent weniger Autos als im April 2019 fuhren, waren auf der Nordostautobahn (A6) bei Potzneusiedl um rund 80 Prozent weniger Pkw unterwegs und auf der Karawankenautobahn (A11) bei St. Martin sogar um 85 Prozent weniger.

In Sommermonaten zum Teil mehr Autos gezählt

Im Juli, August und September war der Verkehrsrückgang am schwächsten. So wurden auf der Westautobahn (A1) bei Traun in diesen drei Monaten um acht Prozent weniger Autos gezählt als in den Vorjahresmonaten, auf der Südautobahn (A2) bei Bad Vöslau und bei Pörtschach waren im September nur mehr um vier Prozent weniger Pkw unterwegs als im September 2019, berichtet der VCÖ.