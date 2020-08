Covid-Neuinfektionen in Österreich kratzen am Mittwoch an 200er-Marke

In Österreich wurden in den letzten 24 Stunden insgesamt 194 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet. Das ist der höchste Wert seit mehreren Wochen.

Österreich-Zahlen am Mittwoch: 194 neue Corona-Fälle in 24 Stunden

31 Neuinfektionen gab es in Oberösterreich, 28 in Tirol, 21 in Niederösterreich und 13 in der Steiermark. Im einstelligen Bereich lagen die Zuwächse in Salzburg (fünf), im Burgenland und Kärnten (je zwei) sowie in Vorarlberg (ein neuer Fall). Bisher gab es in Österreich 22.439 positive Testergebnisse, 20.268 waren bis Mittwochvormittag als genesen gemeldet. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden starb eine infizierte Person, womit bisher 724 Covid-19-Tote zu beklagen waren.