Covid-19: Wiener NEOS wählen Landesliste später

Die Wahl der Landeslisten der NEOS für die Wien-Wahl wird nach hinten verschoben. Die Bezirkswahllisten werden aber wie geplant am 28. März online über die Bühne gehen.

Die Wiener NEOS verschieben wegen des Coronavirus die Erstellung ihrer Kandidatenliste für die Wien-Wahl im Herbst. Lediglich die Reihung für die Bezirkswahllisten werde wie geplant am 28. März über die Bühne gehen - und zwar via E-Voting, teilte die Rathauspartei am Montag mit. Die Landesliste wird demnach später festgelegt. Man werde die Situation nach Ostern neu bewerten, hieß es.